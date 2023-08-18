В Петербурге возбудили уголовное дело из-за "двойных квитанций" для оплаты ЖКУ

Петербургская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в связи с выставлением "двойных квитанций" для оплаты услуг ЖКХ в одном из домов на севере города.

Подследственными стали должностные лица, которые действовали от лица товарищества собственников недвижимости "Культуры 29/1". По данным силовиков, всего жильцы указанного дома переплатили за оказанные им услуги свыше 330 тысяч рублей.

Дело завели по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере). Фигурантам может грозить до двух лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру