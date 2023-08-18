В Пушкинском районе Петербурга построили новую школу

Петербургский Госстройнадзор согласовал ввод в эксплуатацию новой школы в Пушкинском районе, построенной по адресу Образцовая улица, 7к2. Площадь объекта составила 16,9 тысяч кв. метров, сообщается на сайте Смольного. Ближайшая к школе железнодорожная станция - Александровская, хотя формально она находится в границах Шушар.

Образовательное учреждение способно будет принять 550 учащихся. В ней организовали два бассейна, два спортзала и актовый зал. Обучающимся с 1 сентября также будут доступны актовый зал со сценой и мастерские.

Школа приспособлена для учеников с ограниченными возможностями.

фото: gov.spb.ru