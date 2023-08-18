Бастрыкин ждет доклада о неблагоустроенных участках во Всеволожском районе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал у подчиненных в Ленобласти доклад о ситуации с возможным нарушением прав многодетных семей в поселке Кузьмоловский (Всеволожский район).

Ранее силовики начали процессуальную проверку в связи с поступившими жалобами, передает информационный центр СК.

По имеющимся сведениям, семьи еще в 2014 году получили от чиновников неблагоустроенные земельные участки: жилье не было подключено к электросети. Кроме того, на участках не было систем водоотведениям, а подъехать к ним не позволяло отсутствие дороги. Обращения в иные государственные инстанции оказались безуспешными.

фото: пресс-служба СК