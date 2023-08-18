МИД запретил въезд десяткам британских государственных деятелей и журналистов

Министерство иностранных дел объявило о недружественных дипломатических мерах, принятых в отношении официальных представителей Великобритании. Новые персональные санкции со стороны РФ коснулись политиков, силовиков и журналистов. Всего санкционный список пополнили 54 фамилии, которым отныне запрещен въезд в страну.

О ряде журналистов, представляющих Guardian, BBC и Daily Telegraph официально говорится, что они "причастны к фабрикации антироссийских пасквилей для продвижения в медиапространстве и к распространению лживой информации о нашей стране, стремятся не допускать и пресекать попытки объективного освещения событий на Украине.

Среди новых фигурантов "стоп-листа" обращает на себя внимание Карим Хан, имеющий отношение к выдаче Международным уголовным судом ордера на арест российского президента. Присутствует в списке и замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди, которая, по мнению ведомства, ответственна за поставки оружия на Украину.

Фото: ЗАКС.Ру