С начала сезона в Ленобласти потушили более сотни лесных пожаров

Правительство Ленобласти представило статистику по лесным пожарам с начала летнего сезона. За отчетный период спасатели смогли потушить 130 возгораний.

В среднем площадь пожара в лесополосе в нынешнем году составила 0,77 га. Общая их площадь приблизилась к показателю 100 га.

Чиновники отметили, что каждый из пожаров был ликвидирован в день обнаружения.

С конца июня в лесах региона запрещено разводить костры и готовить еду на открытом огне. За нарушение этих правил гражданам грозит штраф в диапазоне от 40 до 50 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру