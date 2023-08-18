В центре Петергофа снесут дореволюционный деревянный дом

Петербургские градозащитники добились от сотрудников КГИОП ответа на вопрос о судьбе деревянного дома Гуляева в центре Петергофа (Прудовая улица, 10). Заброшенное дореволюционное здание зеленого цвета в обозримой перспективе будет снесено.

Ранее Смольный не делал прямых заявлений о будущем сооружения, тогда как активисты надеялись хотя бы на частичное сохранение объекта. Об этом сообщает издание "Канонер". До середины 2000-х годов дом Гуляева находился под государственной охраной. Два года назад его приобрело частное лицо.

Этим летом КГИОП одобрил проект реконструкции здания. Согласно новейшему ответу чиновников, он предполагает "демонтаж строительных конструкций здания (крыша, стены, перекрытия, перегородки, лестницы, крыльца, отмостка) вследствие их аварийного технического состояния".

фото: Влада, Citywalls.ru

фото: Citywalls