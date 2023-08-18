Иноагентами признали Линор Горалик* и Андрея Пионтковского**

Министерство юстиции вечером 18 августа дополнило существующий перечень иностранных агентов новыми физическими лицами. В их число вошли писательница Линор Горалик*, публицист Андрей Пионтковский**, экономист (бывший советник президента) Андрей Илларионов***, сценаристка и писательница Татьяна Сотникова****, правозащитник Сергей Кривенко*****, активистка феминистского движения Саргылана Кондакова****** и калмыцкий общественный деятель Владимир Довданов*******.
Причиной присвоения нового юридического статуса 83-летнему Пионтковскому**, проживающему в США, стала критика военной спецоперации и распространение недостоверных сведений о ней. Похожими основаниями чиновники руководствовались в отношении Илларионова***.
"Осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства", - говорится о Линор Горалик*.
Примечательно, что Минюст не пополнял реестр иноагентов в течение последних шести недель.
*Минюст внес Линор Горалик в единый реестр иноагентов
**Минюст внес Андрея Пионтковского в единый реестр иноагентов
***Минюст внес Андрея Илларионова в единый реестр иноагентов
****Минюст внес Татьяну Сотникову в единый реестр иноагентов
*****Минюст внес Сергея Кривенко в единый реестр иноагентов
******Минюст внес Саргылану Кондакову в единый реестр иноагентов
*******Минюст внес Владимира Довданова в единый реестр иноагентов