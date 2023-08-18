Иноагентами признали Линор Горалик* и Андрея Пионтковского**

Министерство юстиции вечером 18 августа дополнило существующий перечень иностранных агентов новыми физическими лицами. В их число вошли писательница Линор Горалик*, публицист Андрей Пионтковский**, экономист (бывший советник президента) Андрей Илларионов***, сценаристка и писательница Татьяна Сотникова****, правозащитник Сергей Кривенко*****, активистка феминистского движения Саргылана Кондакова****** и калмыцкий общественный деятель Владимир Довданов*******.

Причиной присвоения нового юридического статуса 83-летнему Пионтковскому**, проживающему в США, стала критика военной спецоперации и распространение недостоверных сведений о ней. Похожими основаниями чиновники руководствовались в отношении Илларионова***.

"Осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства", - говорится о Линор Горалик*.

Примечательно, что Минюст не пополнял реестр иноагентов в течение последних шести недель.

*Минюст внес Линор Горалик в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Андрея Пионтковского в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Андрея Илларионова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Татьяну Сотникову в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Сергея Кривенко в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Саргылану Кондакову в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес Владимира Довданова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру