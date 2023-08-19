В РКН рассчитывают на воспитание чувства патриотизма компьютерными играми

Роскомнадзор совместно с Минобороны и обществом "Знание" в субботу 19 августа проводят круглый стол, посвященный компьютерным играм. В планы участников дискуссии вошло обсуждение этого феномена как "фактора национальной обороны и безопасности", о чем сообщает надзорное ведомство.

Замглавы РКН Владимир Логунов предложил собеседникам свое оригинальное видение компьютерных игр, отметив важность импортозамещения в этой отрасли.

"<...> Чтобы игры, которые появляются на российском рынке, в первую очередь, защищали наших людей, нашу историю, воспитывали чувство патриотизма и несли те ценности, которые прописаны в указе президента о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей", - приводит ведомство фрагмент речи своего официального представителя.

Для разработчиков патриотических компьютерных игр учредили целый конкурс федерального уровня. Упомянутое Логуновым соревнование важно ему для защиты от некоего деструктивного влияния.

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