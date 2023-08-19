Бастрыкина заинтересовали сведения о нарушении прав жильцов в Коммунаре

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проводящуюся его коллегами проверку о возможном нарушении прав жильцов в Коммунаре.

Как сообщает информационный центр СК, речь идет о жилом комплексе "Покровские горки". Занимавшийся этим проектом застройщик был признан банкротом, три года назад землю выкупило ООО "Тулаторг". С тех пор территория не была приведена в порядок.

Жильцы жалуются на разбитый асфальт и опасное состояние детских площадок и канализационных люков. Помимо этого, новый владелец земли под жилым комплексом организовал рядом с домами платную парковку. Граждане утверждают, что утратили возможность свободно пользоваться дорогами, ведущими к их жилью, и оставлять машины рядом с домом. Чиновники на их жалобы пока не откликнулись.

фото: пресс-служба СК