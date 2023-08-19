Скончался народный артист России Игорь Ясулович

В возрасте 81 года из жизни ушел народный артист России, мастер озвучивания и дубляжа Игорь Ясулович. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Российского института театрального искусства (ГИТИС).

На счету Ясуловича — более сотни актерских работ, в их числе роли в экранизации "Двенадцати стульев" Леонида Гайдая и в сериале "Петербургские тайны".

В 2010-х годах артист критиковал российскую внешнюю и внутреннюю политику, выступал против присоединения Крыма к России. На президентских выборах 2012 года он поддержал кандидатуру бизнесмена Михаила Прохорова, представлявшего партию "Гражданская платформа".

фото: Телеканал Культура / YouTube (скриншот)