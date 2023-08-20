Минобороны сообщило о подавлении дрона на подступах к Москве

В ночь на 20 августа в Подмосковье военные пресекли атаку беспилотника, сообщили мэр столицы Сергей Собянин и пресс-служба Министерства обороны. По информации ведомства, жертв и разрушений в результате инцидента нет.

"Ночью была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В свою очередь, в Минобороны уточнили, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Сам аппарат был замечен при пролете над Ступинским районом Московской области.

"БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет", — поведали в Минобороны.

Попытка атаки внесла коррективы в работу столичных аэропортов Внуково и Домодедово, которым пришлось временно ограничивать полеты. Как уточнили в Росавиации, шесть рейсов были направлены на запасные аэропорты, однако позже пассажиров доставили в аэропорты назначения. Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.

Накануне стало известно об атаке дронов на Новгородскую область.

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