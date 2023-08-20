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Новости 12:02

"Луна-25" разбилась о поверхность спутника Земли

фото ЗакС политика "Луна-25" разбилась о поверхность спутника Земли

Российская миссия на Луну завершилась в результате столкновения космической станции "Луна-25" о поверхность спутника Земли, сообщили 20 августа в "Роскосмосе". Днем ранее госкорпорация извещала о нештатной ситуации на спускаемом аппарате.

"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", — гласит опубликованное сообщение.

В "Роскосмосе" уведомили о формировании специальной межведомственной комиссии для выяснения причин гибели "Луны-25".

Миссия на Луну стала первой в истории современной российской космонавтики. Она стартовала 11 августа с космодрома Восточный, посадка аппарата была запланирована на 21 августа.

Фото: Госкорпорация "Роскосмос"


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