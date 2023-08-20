"Известия": Пятая часть россиян работает в тени

Каждый пятый россиянин работает в тени, сообщили 20 августа "Известия" со ссылкой на результаты исследования РАНХиГС. Речь идет о неформальных трудовых отношениях, вознаграждаемых средствами в обход государства.

Как следует из полученных данных, в первые шесть месяцев 2023 года доля занятых в сером секторе экономики сотрудников составила 21,9 %. Годом ранее их было на 2,1 % больше, а в 2019 году их доля составляла 32,5 % от количества экономически активных граждан.

"Среди наемных сотрудников у каждого десятого основная работа по-прежнему не закреплена официальным соглашением или договором", — отметили авторы исследования Андрей Покида и Наталья Зыбуновская. По их словам, подобная ситуация сохраняется на протяжении последних десяти лет.

Сильнее прочих вовлечены в теневой сектор молодые люди в возрасте 18-24 лет (36,2 %). Это касается сотрудников частных компаний, а также приезжих из других городов.

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