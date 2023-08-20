Беглов обзавелся страницей на "Одноклассниках"

Губернатор Петербурга Александр Беглов зарегистрировался в соцсети "Одноклассники" и выпустил первый свой пост. Публикация появилась вечером в субботу, темой ее стал Всемирный день бездомных животных.

"Давайте все вместе поможем в этот день собакам и кошкам, которым не довелось пока встретить своего человека", — написал Беглов и призвал подписчиков сделать репост записи, чтобы помочь животным обрести хозяев. К тексту были приложены фотографии четвероногих, которые сейчас находятся в приютах для бездомных зверей.

Также Беглов выразил благодарность волонтерам, "которые ухаживают за животными в приютах, кормят, лечат".

К моменту выхода заметки на страницу Беглова подписался 81 пользователь "Одноклассников".

Фото: ЗАКС.Ру