Силовики задержали пикетчика в центре Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге пикетчика Сергея Рябушева, сообщил 20 августа проект "ОВД-Инфо"*. Информацией о задержании с правозащитниками поделилась знакомая петербуржца.

В своих руках горожанин держал плакат в поддержку политика Алексея Навального. Как следует из фотографии, опубликованной проектом, в качестве места для проведения пикета Рябушев избрал Исаакиевскую площадь.

Активиста задержали, его собрались доставить в отдел полиции № 2.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру