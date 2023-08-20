Силовики задержали пикетчика в центре Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге пикетчика Сергея Рябушева, сообщил 20 августа проект "ОВД-Инфо"*. Информацией о задержании с правозащитниками поделилась знакомая петербуржца.
В своих руках горожанин держал плакат в поддержку политика Алексея Навального. Как следует из фотографии, опубликованной проектом, в качестве места для проведения пикета Рябушев избрал Исаакиевскую площадь.
Активиста задержали, его собрались доставить в отдел полиции № 2.
*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов