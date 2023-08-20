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Новости 16:34

Силовики задержали пикетчика в центре Петербурга

фото ЗакС политика Силовики задержали пикетчика в центре Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге пикетчика Сергея Рябушева, сообщил 20 августа проект "ОВД-Инфо"*. Информацией о задержании с правозащитниками поделилась знакомая петербуржца.

В своих руках горожанин держал плакат в поддержку политика Алексея Навального. Как следует из фотографии, опубликованной проектом, в качестве места для проведения пикета Рябушев избрал Исаакиевскую площадь.

Активиста задержали, его собрались доставить в отдел полиции № 2.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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