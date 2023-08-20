Ремонт оставил без горячей воды почти 400 домов в Петербурге

Проведение ремонтных работ на тепломагистрали "Пороховская" привело к исчезновению горячей воды из кранов в домах, расположенных на территории Красногвардейского и Невского районов Петербурга, рассказали 20 августа в ГУП "ТЭК". Под отключение попали почти 400 зданий.

"В Невском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга ограничено горячее водоснабжение 397 жилых домов", — заявили в предприятии.

Работы стартовали утром в воскресенье, подача горячей воды без циркуляции запланирована на половину второго ночи 21 августа. Полностью водоснабжение должны восстановить днем в понедельник.

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