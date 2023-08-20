Чернышенко не заметил международную изоляцию российского спорта

Российский спорт не находится в международной изоляции, полагает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Свое мнение он высказал 20 августа в Екатеринбурге, куда прибыл на открытие Международного фестиваля университетского спорта.

"У нас отсутствует какая-либо изоляция. Игры дружбы, Кубок Содружества по биатлону, "Игры вызова легенд", "Дети Азии", ралли "Шелковый путь" — все это форматы, которые доказали свою успешность", — процитировал ТАСС заявление Чернышенко.

Вице-премьер упомянул участие российской стороны в Играх стран СНГ, Играх стран Боливарианского альянса и других соревнованиях.

В конце февраля 2022 года Международный Олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям из-за начавшейся СВО. Годом позже МОК позволил атлетам из обеих стран выступать, но при условии нейтрального статуса и с учетом ряда иных требований.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"