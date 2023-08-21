Уборщик филармонии задержан в Петербурге с проукраинскими листовками

В Кировском районе Петербурга полиция задержала уборщика филармонии имени Шостаковича с проукраинскими листовками на руках, сообщил 21 августа Telegram-канал Baza. Само задержание произошло утром в воскресенье возле дома по улице Новостроек.

При себе у 25-летнего Федора Коновалова обнаружили три листовки, агитирующие за вступление в запрещенные на территории России организации для участия в СВО на стороне Украины, утверждает канал. Также в телефоне горожанина якобы наткнулись на переписку с неким куратором, посвященную сбору денег на нужды ВСУ.

Задержанного доставили в следственный отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнила "Фонтанка". По информации Baza, петербуржцу может грозить дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру