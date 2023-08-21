Центральный аппарат "Движения первых" тратит на себя четыре миллиарда рублей

Общий бюджет российского движения детей и молодежи "Движение первых" составляет приблизительно 19 миллиардов рублей в год, рассказал "Ведомостям" председатель правления организации Григорий Гуров. Примерно пятая часть из них уходит на поддержку работы центрального аппарата.

"У нас два миллиарда рублей — это грантовый фонд, около четырех миллиардов рублей — это работа центрального аппарата, который включает как расходы на финансирование нашей текущей деятельности, так и реализацию проектов, фестивалей, акций, мероприятий", — заявил Гуров изданию.

По словам руководителя, еще 10 миллиардов рублей из бюджета организации предназначаются регионам.

Всего в движении к настоящему моменту зарегистрировался один миллион человек, сообщил Гуров.

"Движение первых" появилось в России в прошлом году. Указ о создании движения детей и молодежи был подписан президентом Владимиром Путиным 14 июля 2022 года, позже у организации появилось название. Учредительный съезд движения состоялся в минувшем декабре.

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