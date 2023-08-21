Перед учебным годом в Петербурге подорожала аренда студий

В преддверии нового учебного года в Северной столице увеличилась стоимость аренды жилья, сообщил 21 августа "Деловой Петербург" со ссылкой на аналитиков сервиса "Яндекс.Аренда".

Так, относительно прошлого месяца на 9 % подорожала аренда квартир-студий. В среднем их сейчас можно снять за 25 тысяч рублей в месяц. Аренда однокомнатных квартир прибавила в стоимости 8 %, из-за чего в среднем у квартиросъемщика будут просить по 27 тысяч рублей в месяц. Стоимость съема двухкомнатных квартир составила 44 тысячи рублей в месяц, что на 10 % превышает показатели июля.

В Ленобласти на 6 % подорожала аренда студий — сейчас за них в среднем просят по 19 тысяч рублей ежемесячно. Стоимость съема "однушек" за месяц не изменилась, за них просят по 20 тысяч рублей, а "двушки" и вовсе подешевели на 7 % до 25 тысяч рублей.

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