Минувшая ночь оказалась самой холодной в августе

Ночь на 21 августа стала в Петербурге самой холодной с начала месяца, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, столбик термометра в этот раз опускался до отметки в 11,7 градуса по Цельсию.

"Более прохладные ночи, в районе +10 градусов, были в городе только 10 и 11 июля", — отметил Колесов в своем Telegram-канале.

Вторая декада августа выдалась в городе, по выражению синоптика, "очень приличной, теплой, сухой и солнечной". Средняя температура в этот период составила +19,9 градуса. "Да, немного прохладнее чем в первой, но декадная температура в двадцать градусов в это время редко бывает", — обратил внимание Колесов.

В то же время во второй декаде августа выпало только 11,9 мм осадков, что соответствует 14 % от месячной нормы. Солнце светило 91,2 часа, самым теплым днем стало 16 августа, когда была зафиксирована максимальная температура +28,7 градуса.

В дальнейшем в Петербурге ожидается постепенное понижение температуры. В то же время сохраняется вероятность, что в отдельные дни она будет превышать +20 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру