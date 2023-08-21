Госжилинспекция составила более 200 протоколов в июле

Государственная жилищная инспекция Петербурга 21 августа подвела итоги работы за минувший июль. Сотрудники провели в прошедшем месяце 295 проверок, по результатам которых составили 226 протоколов об административных правонарушениях и выдали 147 предписаний на устранение нарушений жилищного законодательства.

"Инспекцией в качестве профилактических мер объявлено 144 предостережения управляющим организациям о недопущении нарушений обязательных требований", — уведомили в ГЖИ. Также работники инспекции нанесли 16 визитов в управляющие компании ради профилактических бесед с их руководителями.

В инспекции добавили, что в июле по итогам рассмотрения 190 протоколов виновные лица были оштрафованы на общую сумму 13,7 миллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру