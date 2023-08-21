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Новости 16:57

Выделенную полосу на Лиговском проспекте закрыли на ремонт

фото ЗакС политика Выделенную полосу на Лиговском проспекте закрыли на ремонт

Ремонт выделенной полосы на Лиговском проспекте скажется на движении общественного транспорта вплоть до начала октября. Как уточнили в городском комитете по транспорту, в общей сложности изменения коснутся семи автобусных, четырех трамвайных и одного троллейбусного маршрута.

До среды, 23 августа, автобусы № 3, 26, 54, 65, 74, 91, 141 и троллейбус № 42 будут объезжать ремонтируемый участок по основной проезжей части Лиговского проспекта в промежутке от набережной Обводного канала до Рязанского переулка. В дальнейшем, вплоть до 1 октября, движение по выделенной полосе будет перекрыто на участке от Расстанной улицы до Рязанского переулка. Автобусы и троллейбусы будут объезжать этот отрезок по основной проезжей части проспекта.

"Для посадки и высадки пассажиров организованы временные остановки", — отметили в комтрансе.

Из-за ремонта выделенной полосы с 19 августа оказался временно закрыт трамвайный маршрут № 16. Маршруты № 25, 41 и 49 временно следуют по измененным трассам. Ситуация сохранится до начала октября.

Фото: ЗАКС.Ру


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