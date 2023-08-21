Выделенную полосу на Лиговском проспекте закрыли на ремонт

Ремонт выделенной полосы на Лиговском проспекте скажется на движении общественного транспорта вплоть до начала октября. Как уточнили в городском комитете по транспорту, в общей сложности изменения коснутся семи автобусных, четырех трамвайных и одного троллейбусного маршрута.

До среды, 23 августа, автобусы № 3, 26, 54, 65, 74, 91, 141 и троллейбус № 42 будут объезжать ремонтируемый участок по основной проезжей части Лиговского проспекта в промежутке от набережной Обводного канала до Рязанского переулка. В дальнейшем, вплоть до 1 октября, движение по выделенной полосе будет перекрыто на участке от Расстанной улицы до Рязанского переулка. Автобусы и троллейбусы будут объезжать этот отрезок по основной проезжей части проспекта.

"Для посадки и высадки пассажиров организованы временные остановки", — отметили в комтрансе.

Из-за ремонта выделенной полосы с 19 августа оказался временно закрыт трамвайный маршрут № 16. Маршруты № 25, 41 и 49 временно следуют по измененным трассам. Ситуация сохранится до начала октября.

Фото: ЗАКС.Ру