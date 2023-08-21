Смольнинский суд огласил приговор за организацию незаконной миграции

Четверо фигурантов дела об организации незаконной миграции (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) выслушали приговор в Смольнинском суде, сообщила 21 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Один из них получил штраф, прочие будут отбывать наказание в колонии.

Как установил суд, не позднее конца января 2022 года Мавлон Махсудзоды, Наим Фозили, Маруфжон Салимов и Шерзоджон Эшматов вступили в преступный сговор с целью обогащения. Участники группы передавали иностранцам фиктивные документы, с которыми те затем обращались за постановкой на миграционный учет и за получением разрешений на работу и временное пребывание в России.

"Фигуранты организовали незаконное пребывание минимум 10 иностранным гражданам, получая от 10 000 рублей до 15 000 рублей", — уведомили в судебной пресс-службе.

Суд оштрафовал Фозили на 100 тысяч рублей и лишил свободы остальных подсудимых на срок 2,5 года. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима.

Фото: ЗАКС.Ру