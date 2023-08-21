Четыре муниципалитета Петербурга купили билеты на концерт SHAMAN

Муниципальные образования "Академическое", "Семеновский", "Юго-Запад" и "Северный" купили билеты на концерт "Я русский" исполнителя SHAMAN. Данные об этом опубликованы на сайте госзакупок.

"Академическое" заплатило за 50 билетов 65 тысяч рублей - по 1300 рублей за место. Расположиться жители муниципалитета должны будут на 28 и 29 рядах сектора А104, следует из контракта.

МО "Семеновский" купил 20 билетов за 12 тысяч рублей. Выбранные муниципалитетом места в секторе В210 стоят по 600 рублей, указано в договоре.

Аналогичные места, но в секторе В208, решили взять в МО "Юго-Запад". Как сказано в контракте, всего муниципалитет приобрел 60 билетов за 36 тысяч рублей.

"Северный" купил 35 билетов за 50,3 тысячи рублей. Все выбранные муниципалитетом места располагаются на рядах 22, 27 и 30 сектора В110 и стоят по 1300-1600 рублей.

В контрактах сказано, что концерт "Я русский" должен пройти 9 сентября в "Газпром-арене". Это же написано на сайте исполнителя SHAMAN. Судя по данным портала, свободными остаются ещё около половины мест в зале. ЗАКС.Ру не удалось найти на сайтах муниципалитетов информации о выдаче местным жителям билетов на концерт.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру