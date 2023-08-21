Петростат: Средняя зарплата в Петербурге превысила 100 тысяч рублей

Средняя заработная плата на одного работника в Петербурге составила в июне 101 155 рублей, следует из опубликованного 21 августа отчета Петростата. В мае это значение равнялось 93 366 рублям. Таким образом, рост величины начисленной зарплаты составил за месяц 8,4 %.

Относительно июня 2022 года средняя зарплата в городе выросла на 13,6 %.

В то же время реальная зарплата, рассчитанная с учетом инфляции, увеличилась на 8 % относительно уровня мая и на 9,7 % — относительно июня прошлого года.

Согласно данным Петростата, наиболее выгодными с точки зрения заработка оказалась работа в сфере добычи полезных ископаемых, финансовая и страховая деятельность, а также работа в авиаперевозках. В первом случает средняя зарплата составляет 209 тысяч рублей, во втором — 162 тысячи рублей, а в третьем — почти 157 тысяч рублей в месяц.

При этом наибольший рост в зарплатах за месяц продемонстрировали сферы образования (+46,6 %), финансовая и страховая деятельность (+18,4 %) и работа в соцобеспечении (+14,3 %). Наоборот, сильнее прочих потеряли в деньгах работники сферы водоснабжения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений (-27,2 %), занятые добычей полезных ископаемых (-9,3 %) и строительством (-2,3 %).

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