В Петербурге появится мемориал в память об аварийной посадке Ту-124 на Неву

На месте аварийной посадки самолета на Неву, случившейся в 1963 году, в Петербурге создадут мемориал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на автора концепции проекта Любовь Елизаветину. Памятник на проспекте Обуховской Обороны возле Финляндского железнодорожного моста посвятят пилотам Виктору Мостовому и Василию Чеченеву, спасшим жизни десятков людей 21 августа 1963 года.

Скульптура будет включать в себя QR-коды. Через них все желающие смогут увидеть виртуальную реконструкцию гражданского самолета, лежащего на поверхности воды. Территорию вокруг изваяния благоустроят. Проект реализуется за счет внебюджетных средств.

Шестьдесят лет назад самолет Ту-124 с 45 пассажирами и семью членами экипажа на борту не смог приземлиться в Таллине из-за погодных условий. Долететь до Пулково ему не хватило топлива, в связи с чем пилоты решили посадить лайнер на Неву.

Фото: ЗАКС.Ру