Регионы стали жаловаться на нехватку бензина и дизельного топлива на АЗС

На автозаправочных станциях в российских регионах стала чаще наблюдаться нехватка топлива, о чем пишут "Известия". В этом контексте упоминаются по меньшей мере семь субъектов Федерации: Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Рязанская, Новосибирская области, Калмыкия и Крым.

Дефицит привел к подорожанию дизельного топлива. Накануне информацию об этом подтвердил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин.

Собеседники издания объясняют явление, в частности, задержками поставок по железной дороге, вызванных, в свою очередь, изменением логистических цепочек. Сказываются на скорости снабжения также ремонтные работы и сезонная туристическая нагрузка на железные дороги на южном направлении.

Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям найти способы сдерживания цен на дизельное топливо в аграрных регионах. Проблемой также заинтересовался Минсельхоз, представители которого обратились и в Минэнерго, и в Минтранс.

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