Миронов мечтает о "СССР 2.0": Социалистической Суверенной Справедливой России

Лидер справедливороссов Сергей Миронов представил идеальный образ России будущего в его понимании. Условно партийный руководитель обозначил воображаемое государство так же, как и предшествовавшее ему: СССР. Правда, расшифровываться, по мысли политика, аббревиатура должна несколько иначе.

"Я бы описал его как "СССР 2.0" - Социалистическая Суверенная Справедливая Россия... "СССР 2.0" не только и столько образ будущего, сколько дорожная карта, программа действий, которую наша партия реализует", - приводит рассказ депутата Госдумы РИА "Новости".

Следование программе эсеров позволит, с точки зрения Миронова, вернуть Россию в число лидирующих стран мира. Социалистическую модель он находит эффективнее всех прочих. Важное место в концепции депутата занимает, помимо социальной справедливости, политическая конкуренция.

Фото: ЗАКС.Ру