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Новости 11:10

Беглов поздравил с Днем государственного флага жителей Петербурга и Мариуполя

фото ЗакС политика Беглов поздравил с Днем государственного флага жителей Петербурга и Мариуполя

По случаю Дня государственного флага России петербургский губернатор Александр Беглов обратился не только к жителям своего города, но и к жителям города-побратима Мариуполя.

"С праздником! И пусть наш триколор развевается над Петербургом, над нашей свободной и процветающей страной!", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По мнению Беглова, праздник нужно отмечать, "сплотившись вокруг нашего президента". В этот день он также думает о русском оружии.

День российского флага был учрежден 22 августа 1991 года, после неудачи, которой закончилась попытка путча в исполнении сторонников сохранения СССР.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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