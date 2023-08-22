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Новости 11:23

Бренд одежды Uniqlo полностью ушел из России

фото ЗакС политика Бренд одежды Uniqlo полностью ушел из России

Японский производитель одежды Uniqlo полностью прекратил деятельность в России, о чем пишут "Ведомости". Около года сохранявшиеся торговые площади фирмы в стране простаивали: оставалась вероятность, что работа магазинов может возобновиться. На сегодняшний день компания расторгла все договоры аренды. При этом ликвидировать свое юрлицо в России Uniqlo пока не спешит.

По словам одного из собеседников издания, уволенным сотрудникам выплатили по 11 окладов.

Тем временем, продукцию популярного бренда можно встретить на маркетплейсах: по всей видимости, она поступает в страну путем параллельного импорта.

фото: Uniqlo / официальный аккаунт в соцсети


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