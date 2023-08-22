В Петербурге задержали и увезли на допрос гендиректора ООО "Спутник"

Правоохранители в Петербурге задержали генерального директора компании "Спутник" Александра Кима. Как сообщают медиапроекты Baza и "Mash на Мойке", его увезли на допрос в столицу.

35-летний бизнесмен проходит подозреваемым в деле о гибели участников экскурсии по московским коллекторам. Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Накануне сообщалось о как минимум пяти погибших во время небезопасных погружений под землю. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившееся ужасной трагедией.

Фото: ЗАКС.Ру