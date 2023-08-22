Смольный сможет сделать бесплатным проезд для льготников не раньше 2024 года

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем ответе депутату ЗакСа Марине Шишкиной сообщил, что вопрос о предоставлении льготникам права бесплатного проезда в общественном транспорте будет решен не раньше следующего года.

На сегодняшний день пенсионеры и люди с инвалидностью получают ежемесячную выплату, которую они в том числе могут потратить на покупку льготного проездного. Этот билет стоит 726 рублей.

По сведениям чиновников, сегодня право на льготный проезд имеют почти 1,6 млн петербуржцев. Если сохранить для них ежемесчные выплаты и при этом разрешить бесплатный проезд, то сумма недополученных доходов бюджета вырастет на 5,4 млрд рублей в год.

"Считаю, город может себе это позволить", - рассудила Шишкина в своем Telegram-канале, комментируя ответ Полякова.

Фото: ЗАКС.Ру