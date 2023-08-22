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Новости 13:05

В суд поступил иск на 2 млн рублей в связи с нападением питбуля на петербурженку

фото ЗакС политика В суд поступил иск на 2 млн рублей в связи с нападением питбуля на петербурженку

Февральское нападение собаки бойцовской породы на маленькую петербурженку привело к подаче иска на 2 млн рублей. Заявление направила в суд прокуратура Красносельского района, о чем сообщается на сайте ведомства.

Инцидент случился на улице Пионерстроя. Питбуль без намордника и поводка бросился на несовершеннолетнюю во дворе и укусил ее за лицо. Собаку выгуливал человек, не являющийся ее хозяином.

Нападение повлекло за собой тяжкий вред здоровью. Спустя полгода ребенок продолжает находиться под наблюдением медиков.

Фото: ЗАКС.Ру


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