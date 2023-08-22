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Новости 13:28

После жалоб граждан в школе Приморского района увеличили набор в первые классы

фото ЗакС политика После жалоб граждан в школе Приморского района увеличили набор в первые классы

Петербургские чиновники увеличили набор в первые классы школы №777 Приморского района (Лыжный переулок, 4к2). Это сказано в ответе вице-губернатора Ирины Потехиной, который получил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Ранее родители пожаловались на отказ в зачислении детей из-за нехватки мест. Теперь некоторых из них смогли принять: в образовательном учреждении создали дополнительный первый класс и увеличили численность других первых классов. В результате получилось дополнительно принять 86 детей.

Аналогичные проблемы с зачислением в школу №777 возникали в 2021 году.

фото: pixabay


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Потехина Ирина Петровна




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