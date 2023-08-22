В Петербурге за попытку дать взятку полицейскому осудили мигранта

Невский районный суд приговорил к одному году колонии общего режима Джавохира Туропова по делу о покушении на даче взятки полицейскому (ч. 3 ст. 291 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в середине марта гость города попытался откупиться от привлечения к административной ответственности за нарушение правил миграционного учета.

Находясь в отделении полиции, злоумышленник предложил правоохранителю 15 тысяч коррупционных рублей, от которых тот отказался.

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