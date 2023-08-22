47news: Задержан бывший глава Шлиссельбурга

Силовики в Ленобласти задержали бывшего главу администрации Шлиссельбурга Артема Желудова, о чем пишет портал 47news со ссылкой на свои источники. В отношении него возбудили дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).

По сведениям издания, претензии Следственного комитета связаны с качеством введенного жилья в поселке Приладожский. Последним Желудов руководил до своего назначения в Шлиссельбурге.

Примечательно, что ранее бывший чиновник становился фигурантом еще одного дела, связанного с превышением полномочий и с его работой в Приладожском. Тогда правоохранителей не устроило исполнение четырех госконтрактов.

Фото: ЗАКС.Ру