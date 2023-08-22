До конца года в Пушкине отреставрируют фасады Знаменской церкви

Петербургские чиновники планируют закончить реставрацию фасадов Знаменской церкви Царскосельского лицея до конца года, о чем сообщается на сайте Смольного. Культовое сооружение, построенное в первой половине XVIII века, признано памятником федерального значения. Его приводят в порядок за счет регионального бюджета. Фасадам, неоднократно в своей истории менявшим цвет, хотят вернуть желтовато-охристые тона.

"Сейчас наши специалисты кропотливо восстанавливают исторический облик здания, чтобы петербуржцы и гости города могли увидеть его в том же виде, что и современники Державина и Пушкина", - прокомментировал ведущиеся с прошлой осени работы губернатор Александр Беглов.

За прошедшие месяцы рабочие починили несущие конструкции барабана и звонницы, а также сделали новые балки для крепления колоколов. Реставрационные мероприятия внутри церкви намечены на вторую половину следующего года.

фото: gov.spb.ru