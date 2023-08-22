Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5%

Президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам пообещал с января следующего года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сразу на 18,5%. По его оценке, этот рост значительно опередит годовой уровень инфляции.

Сегодня МРОТ составляет 16 242 рубля. Если анонс Путина будет воплощен в жизнь, МРОТ вырастет до 19 230 рублей.

"Такое решение, безусловно, позитивно должно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников", - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, глава государства 22 августа заявил, что по итогам первого полугодия реально располагаемые доходы россиян выросли на 4,7%.

Наконец, подводя итоги предыдущего года, президент сказал, что экономика России обогнала экономику ФРГ и вошла в пятерку самых крупных экономик мира.

фото: kremlin.ru