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Новости 18:43

Грузовик Росгвардии в Петербурге попал в ДТП, есть пострадавшие

фото ЗакС политика Грузовик Росгвардии в Петербурге попал в ДТП, есть пострадавшие

На кольцевой автодороге в Петербурге во второй половине дня 22 августа случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин.

Инцидент возле съезда на Стрельну осветило издание "Фонтанка".

В аварии получил повреждения грузовик Росгвардии, завалившийся на дорожное ограждение. Его колеса при этом оказались на капоте легкового автомобиля.

Журналистам известно о наличии пострадавших. На месте происшествия работают медики.

Издание 78.ru пишет о двоих погибших и троих пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии.

Фото: ЗАКС.Ру


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