Грузовик Росгвардии в Петербурге попал в ДТП, есть пострадавшие

На кольцевой автодороге в Петербурге во второй половине дня 22 августа случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин.
Инцидент возле съезда на Стрельну осветило издание "Фонтанка".
В аварии получил повреждения грузовик Росгвардии, завалившийся на дорожное ограждение. Его колеса при этом оказались на капоте легкового автомобиля.
Журналистам известно о наличии пострадавших. На месте происшествия работают медики.
Издание 78.ru пишет о двоих погибших и троих пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии.