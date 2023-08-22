Потратившей маткапитал на личные нужды петербурженке дали условный срок

Московский районный суд Петербурга приговорил к одному году условного срока Юлию Короткову, которую признали виновной в нецелевом расходовании средств материнского капитала. Ее осудили за мошенничество при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК), о чем сообщает сайт прокуратуры.

Суд установил, что фигурантка дезинформировала чиновников, сообщив им о намерении потратить маткапитал на оплату долга и проценты, связанные с жильем. Вместо этого она обналичила деньги и распорядилась ими в личных целях

Ущерб городскому бюджету оценили более чем в 390 тысяч рублей, которые и взыскали с Коротковой.

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