В российских школах появится внеурочный курс по оказанию первой помощи

Для российских старшеклассников подготовили внеурочный курс, призванный научить их основам оказания первой помощи и ухода за больными, на что обратил внимание ТАСС.

Программа составлена на 35 часов.

"Предусмотрены такие формы работы, как лекции, беседы, мастер-классы, практические занятия, решения ситуационных задач, консультации педагога и психолога", - гласит ее текст.

Курс поделили на четыре части. Первые две предусматривают обучение приемам оказания первой помощи. На третьем этапе школьников ознакомят с правилами ухода за больными, в том числе тяжелобольными, а на четвертом их ожидает зачет с практическими заданиями.

Фото: ЗАКС.Ру