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Новости 10:12

Три беспилотника атаковали Москву минувшей ночью

фото ЗакС политика Три беспилотника атаковали Москву минувшей ночью

Очередная атака беспилотников на Москву состоялась минувшей ночью, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в результате происшествия оказались выбиты окна в зданиях поблизости от комплекса "Москва-Сити".

"Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Как сообщил столичный мэр, всего Минобороны сбило минувшей ночью три беспилотника, один из которых "попал в строящееся здание в "Сити"".

Информацию о трех сбитых беспилотниках подтвердили в Минобороны. Как сообщили в ведомстве, два дрона были уничтожены силами ПВО на территории Московской области, а третий был подавлен силами радиоэлектронной борьбы и столкнулся со строящимся зданием в комплексе "Москва-Сити".

Фото: pixabay


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