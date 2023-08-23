Три беспилотника атаковали Москву минувшей ночью

Очередная атака беспилотников на Москву состоялась минувшей ночью, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в результате происшествия оказались выбиты окна в зданиях поблизости от комплекса "Москва-Сити".

"Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Как сообщил столичный мэр, всего Минобороны сбило минувшей ночью три беспилотника, один из которых "попал в строящееся здание в "Сити"".

Информацию о трех сбитых беспилотниках подтвердили в Минобороны. Как сообщили в ведомстве, два дрона были уничтожены силами ПВО на территории Московской области, а третий был подавлен силами радиоэлектронной борьбы и столкнулся со строящимся зданием в комплексе "Москва-Сити".

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