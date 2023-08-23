Хинштейн сообщил о гибели четырех росгвардейцев в аварии на КАД Петербурга

Четверо сотрудников Росгвардии погибли в ДТП на кольцевой автодороге Петербурга, сообщил 23 августа депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, виновник происшествия скрылся.

Авария произошла накануне днем на 84-м километре КАД. Грузовик "Урал-4320" перевозил бойцов Росгвардии и перевернулся, ударившись об отбойник. Как уточнил Хинштейн, это произошло после резкого торможения шедшей впереди иномарки. Стараясь уйти от столкновения, водитель грузовика резко вывернул влево и в итоге не справился с управлением.

В ДТП погибли четыре росгвардейца, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия.

"Особенно трагично, что все погибшие — совсем молодые ребята (19-21), проходившие службу по призыву. Трое из них скончались на месте, один — спустя несколько часов", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам депутата, руководство Росгвардии пообещало предоставить необходимую помощь семьям погибших.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна