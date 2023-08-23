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Новости 11:59

Смольный выдал 34 тысячи разрешений на перевозку пассажиров в такси

фото ЗакС политика Смольный выдал 34 тысячи разрешений на перевозку пассажиров в такси

За первые шесть месяцев 2023 года количество выданных разрешений на перевозку пассажиров легковым такси увеличилось в Петербурге на 40 %, сообщили 23 августа в комитете по транспорту. Чиновники уточнили, что к настоящему моменту выданы 34 тысячи разрешений, а еще почти 7,8 тысячи заявок обрабатываются.

"Все заявления, по которым не будут приняты решения до 1 сентября, возвратят отправителям с разъяснением порядка их повторной подачи уже в соответствии с требованиями нового законодательства", — уточнили в комитете.

Срок рассмотрения заявки на выдачу разрешения составляет 10 дней.

Начиная с 1 сентября вступает в силу закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси". С этого дня комитет по транспорту начнет прием заявлений для включения в три новых реестра сведений о машинах, агрегаторах такси и перевозчиках.

Фото: unsplash


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