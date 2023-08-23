Памфилова рассказала о почти трех тысячах досрочно проголосовавших избирателей

Более 2,7 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах в шести регионах страны, заявила 23 августа председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"На сей момент в шести регионах <...> на избирательных участках, которые были образованы в труднодоступных и отдаленных местностях, досрочно проголосовало 2 754 избирателя", приводит слова Памфиловой РИА "Новости".

Избиратели проголосовали в Якутии, Красноярском крае, Мурманской области, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Процедура досрочных выборов стартовала 20 августа в 29 регионах России.

Единый день голосования пройдет 10 сентября, в части регионов процедура выборов растянется на три дня.

Фото: ЗАКС.Ру