ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:22

Памфилова рассказала о почти трех тысячах досрочно проголосовавших избирателей

фото ЗакС политика Памфилова рассказала о почти трех тысячах досрочно проголосовавших избирателей

Более 2,7 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах в шести регионах страны, заявила 23 августа председатель Центризбиркома Элла Памфилова. 

"На сей момент в шести регионах <...> на избирательных участках, которые были образованы в труднодоступных и отдаленных местностях, досрочно проголосовало 2 754 избирателя", приводит слова Памфиловой РИА "Новости".

Избиратели проголосовали в Якутии, Красноярском крае, Мурманской области, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Процедура досрочных выборов стартовала 20 августа в 29 регионах России.

Единый день голосования пройдет 10 сентября, в части регионов процедура выборов растянется на три дня.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама