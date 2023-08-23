Экс-глава Приладожского поселения задержан в Ленобласти

Бывший глава Приладожского городского поселения Ленинградской области был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших за собой тяжкие последствия (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), рассказали 23 августа в Следственном управлении СК по региону.

Как полагает следствие, в 2017 году бывший глава муниципалитета подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания в населенном пункте. При этом он знал, что разрешение на ввод должен был дать областной комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы, а проектная документация подлежала обязательной экспертизе, которая не была проведена.

"Незаконные действия подозреваемого исключили своевременное выявление нарушений при строительстве <...> и их устранение, что привело к аварийному состоянию многоквартирного дома", — полагают в Следственном комитете.

В здании были куплены квартиры в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В СК полагают, что были нарушены интересы жильцов, а вместе с ними и жильца располагающегося по соседству частного дома. Последнее здание оказалось подтоплено напором грунтовых вод, отводимых от многоквартирного дома.

Экс-глава муниципалитета задержан, следствие намерено ходатайствовать в суде о его аресте. Сотрудники Следкома совместно с представителями ФСБ провели обыски в администрации Шлиссельбургского городского поселения и по месту проживания подозреваемого.

Фото: ЗАКС.Ру