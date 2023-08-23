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Муниципал 13:18

Мундеп Купчино победил в конкурсе на создание компьютерной игры от Минобороны

фото ЗакС политика Мундеп Купчино победил в конкурсе на создание компьютерной игры от Минобороны

Муниципальный депутат МО "Купчино" и уроженец Бурятии Константин Балаганский стал победителем в конкурсе Минобороны на создание патриотической компьютерной игры, обратил внимание Telegram-канал "Ротонда". Награждение прошлой 20 августа в рамках форума "Армия России - 2023". 

Мундеп разработал игру ZovZemliCyber - "мультижанровый экшен". Она основана на бурятском эпосе о Гэсэре - небожителе, который спустился на землю для освобождения её от зла.

В игре будет собственная криптовалюта, на которую можно приобрести оружие и снаряжение, пишет "Ротонда". В группе "Академия киберсоциализации #HomoCyberus" в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что в одиночном режиме это будет игра RPG action-adventure, а многопользовательский онлайн-режим будет в жанре MOBA. Также для ZovZemliCyber планируется создать приложение, которое будет отслеживать выполнение физических упражнений в реальной жизни и зачислять за них бонусы в игре. 

Разрабатывать игру Балаганский начал в 2021 году, пишет Telegram-канал. Общаться с "Ротондой" он отказался из-за "личных соображений". 

Напомним, Балаганский стал депутатом МО "Купчино" в 2019 году. В совет он прошел при поддержке "Единой России". На момент избрания депутат работал главным специалистом в МО "Георгиевский".

София Саттарова / Фото: Группа "ZovZemliCyber" во "ВКонтакте"


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