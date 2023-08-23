"Единая Россия" исключит из своих рядов саратовского депутата за критику Путина

Саратовское отделение "Единой России" планирует рассмотреть вопрос об исключении из партии муниципального депутата города Маркса Юлии Трухмановой, сообщило 23 августа РИА "Новости". Причиной этого стали высказывания народной избранницы относительно деятельности Владимира Путина в 1990-е годы.

"В связи с возмутительными, абсурдными и откровенно глупыми высказываниями депутата совета депутатов города Маркса Юлии Трухмановой о руководстве нашей страны принято решение о ее исключении из партии и фракции", — цитирует информагентство заявление отделения "Единой России".

Также партийцы планируют исключить Трухманову из списка кандидатов в депутаты нового созыва, баллотирующихся от "Единой России".

Аудиозапись высказываний Трухмановой опубликовал ее конкурент на выборах Дмитрий Липенский. Депутат отреагировала на это заявлением со словами, что содержание записи "не соответствует смыслу состоявшегося разговора".

Фото: ЗАКС.Ру