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Новости 15:19

Роспотребнадзор и СК изучают массовое отравление в детском лагере в Ленобласти

фото ЗакС политика Роспотребнадзор и СК изучают массовое отравление в детском лагере в Ленобласти

В детском лагере "Восток" (Бокситогорский район Ленобласти) отравились грибами пятеро несовершеннолетних. Четыре девочки попали в реанимацию, одну отпустили домой в удовлетворительном состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на региональный комздрав. Сотрудники комитета держат ситуацию на контроле.

Чиновники собираются перевести госпитализированных в токсикологический центр Петербурга. Все четверо находятся в тяжелом состоянии.

Происшествие привлекло внимание Роспотребнадзора, представители которого проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия.

"В настоящее время новых случаев среди детей и персонала не зарегистрировано", - говорится в официальном сообщении ведомства.

СК уже начал доследственную проверку инцидента. Свою проверку проведет и прокуратура.

Фото: ЗАКС.Ру


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